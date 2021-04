El equipo español que tentó a Caruso Lombardi para salvarlo del descenso

Tras dirigir a Belgrano de Córdoba en la Primera Nacional, Ricardo Caruso Lombardi estaría muy cerca de volver al ruedo. En las últimas horas, el DT reveló que lo han sondeado desde el fútbol español con la intención de que aplique sus “fórmulas mágicas” para salvar a un equipo del descenso.

El club en cuestión es es el Lugo, que actualmente milita en la segunda división del fútbol ibérico y que peligra con caer a la tercera categoría. "No puedo negarlo. Vamos a ver", admitió el técnico, que tiene una larga experiencia en situaciones difíciles con clubes del Ascenso y la Primera División de la Argentina.

En diálogo con Todo Noticias se refirió a si se animaría a dirigir en España y, en tono de broma, declaró: "Me animé a cada cosa... ¿cómo no me voy a animar a eso?". Dicho conjunto de Galicia está a dos unidades del Alcorcón, el último club que se salvaría de caer a la tercera división, y con quien perdió el último fin de semana por 3-1.

Con 35 partidos disputados, solo faltan siete fechas por jugar en un torneo donde los últimos cuatro de la tabla descienden. Caruso, de igual manera, no se achica frente al panorama del equipo español a pesar de que no gana desde el 23 de enero. Ese día, Lugo ganó 2-0 de local frente al Tenerife: “¿Quién te dice que lo agarramos y gana los que vienen?”, cerró. ¿Se animará?