Turismo Carretera: la desafiante frase de Agustín Canapino en el podio en Concepción

Agustín Canapino tuvo un arranque soñado en el Turismo Carretera. Ganó la primera competencia en La Plata y mantiene una regularidad que le permite tener 47 puntos a favor con relación a su escolta. Hoy fue tercero y volvió a demostrar que, pese a cambiar de motorista, su Chevrolet mantiene su potencial pero claro, ya no tiene a su pilar más importante y lo extraña.

"Ayer lo extrañé mucho a mi papá, no me moví del box, porque teníamos un problema con el embrague y no me quedé tranquilo hasta saber si lo habíamos solucionado. Tengo un gran equipo detrás que me acompaña. No hice las cosas bien en el comienzo, pero no había otra, lo único que me queda es la posición y habrá que trabajar para no volver a cometer errores", expresó.

Y siguió: "Es muy bueno el podio, era lo máximo que podíamos aspirar hoy. Un agradecimiento enorme al equipo, a los sponsor que me están bancando en este duro momento. Es un día a día para mí. Esto recién empieza, no significada nada la diferencia ya que muchos candidatos se terminan cayendo después".

"Falta mucho. Se festeja a fin de año. Mientras tanto es solo un trámite y los rivales están muy fuertes", agregó y cerró con una desafiante frase: "Quiero ganar este campeonato más que nunca, por mi papá y por haberme quedado solo con mi hermano en todo esto. Quiero ganarlo más que nunca".