"¡Tú no sabes nada!": Zidane protagonizó un tenso momento en la conferencia de prensa

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, habló este sábado en rueda de prensa antes de enfrentar mañana al Getafe y protagonizó un tenso cruce con un periodista que le consultó sobre su futuro en el club, acusándolo de no saber nada.

"Tengo flor, sí, es verdad, pero de estar aquí y entrenar en este equipo. No creo que sea un desastre de entrenador; no soy el mejor entrenador, pero me gusta lo que hago. Lo importante es meter pasión en todo lo que te gusta. Sé donde estoy, y aquí lo importante es dar el máximo. Me gustaría hablar más de fútbol, pero parece que hay más interés en hablar de otras cosas", comenzó diciendo el francés campeón del mundo en rueda de prensa.

Luego, cuando el periodista Álvaro Montero, de Mediaset, le consultó sobre su continuidad, respondió: "¡Tú no sabes nada! Y además no puedes comentar lo que no sabes. No miro al futuro nunca, ni ahora ni cuando decían que hay que quitar a Zidane. Estoy aquí y voy a pelear hasta el último día. No va a cambiar nada, aquí es el día a día. No sé lo que va a pasar dentro de tres meses o un año. Mañana vamos a jugar un partido y eso es lo que nos interesa aquí. Nada más", sentenció, visiblemente molesto.

Zizou también habló de la reelección de Florentino Pérez como presidente blanco hasta 2025, pero no quiso pensar en su propio futuro. "Me alegro por él. No veo más allá de lo de hoy y del partido de mañana. Nadie sabe lo que va a pasar, vamos día a día", dijo.

Sobre el momento de su equipo, ganando el Clásico y eliminando al Liverpool en la última semana, se mostró "muy feliz". "Están muy comprometidos. Vamos a jugar diez partidos en 30 días, estamos contentos de estar vivos en las dos competiciones. Estamos concentrados, porque mañana tenemos un partido muy importante", apuntó.

"No hemos dudado nunca del trabajo que hicimos. Los jugadores están muy metidos. La dificultad nos hace más fuertes. Estoy muy orgulloso, siempre están ahí y quieren más, eso es lo que me llena a mí", concluyó.