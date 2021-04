Escalofriante: así fue la patada que fracturó a Jesús López y lo mandó al quirófano

El Club América se clasificó anoche a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, pese a caer derrotado por la mínima diferencia ante Olimpia en Honduras, pero el resultado pasó a un segundo plano por la grave lesión que sufrió el volante Antonio de Jesús López.

Cuando transcurrían 10 minutos del segundo tiempo, el colombiano Yustín Arboleda lo cruzó muy fuerte desde atrás, provocándole la fractura del peroné de su pierna derecha, motivo por el cual futbolista de ascendencia guatemalteca debió pasar por el quirófano.

Luego del partido, el entrenador argentino de las Águilas, Santiago Solari, apuntó contra el árbitro del partido por no acatar el reglamento y permitir el juego rudo, lo que derivó en la grave lesión de su dirigido.

"López está en el hospital y lo están operando, no es un eventualidad, es fruto de un juego sistemático que no puedo culpar al rival, sino a que no se cumplieron una serie de acuerdos evidentes", disparó en rueda de prensa Solari contra el referí costarricense Henry Bejarano.

Además, el Club América emitió un comunicado luego del partido en el que comunicó el parte médico de su futbolista y le exigió a la Concacaf la inhabilitación de Yustin Arboleda por juego violento.