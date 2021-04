Gonzalo Higuaín, sin pelos en la lengua: "Con el tiempo van a valorar más lo que hice"

La carrera profesional de Gonzalo Higuaín es envidiable. Es la que sueña cualquier pibe que empieza a dar sus primeros pasos en el fútbol. River, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea... Sin embargo, carga con la cruz de los goles errados en tres finales consecutivas perdidas con la Selección argentina, los que para el común del hincha tapan todo lo demás, incluso haber marcado el gol más importante de los últimos 31 años para la Albiceleste.

Es que, de 1990 a 2014, Argentina tardó 24 años en regresar a la gran final de la Copa del Mundo. Y lo hizo gracias al gol que Gonzalo Higuaín le convirtió a Bélgica en semifinales. Pero el increíble gol errado en la final frente a Alemania, sumado a los dos mano a mano errados frente a Chile en las finales 2015 y 2016 de la Copa América, lo condenaron.

En diálogo con el diario La Nación, desde Miami, a Higuaín le consultaron si lo que le dio a Argentina será valorado en el futuro, y no lo dudó: "Yo creo que sí, creo que sí, que todo se va a acomodar con el tiempo, que va a costar un huevo volver a llegar a una final del mundo. No es fácil, no vas a un Mundial y la jugás", comenzó diciendo el Pipa.

Y al respecto agregó que "con el tiempo van a valorar más lo que hice, no tengo ninguna duda, pero ninguna. Pero todavía es reciente, habrá que dejar pasar el tiempo y ya se valorará. Después de tres mundiales, metí goles en dos fases eliminatorias: a México, en Sudáfrica 2010, y a Bélgica, en Brasil 2014".

Por otra parte, el ex goleador de River se refirió al hecho de ser el futbolista que más partidos jugó con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En total son 13 jugadores, 7 argentinos, pero ninguno jugó tantos partidos con ellos como él.

"Si fui el futbolista que más jugó con los dos, entonces fui el que más entendió a los dos. Entender a Cristiano y entender a Messi… el problema no es de ellos, el problema es tuyo. Si yo fui el que más jugó con ellos, es porque entendí a la perfección a los dos. Sabía qué les gustaba, qué no les gustaba, cómo se sentían más cómodos, cómo se sentían más incómodos… Y creo que a ellos les gustó de mí que yo… ¿cómo decirlo para que no suene presumido? Que yo no quería jugar el 100% de las pelotas con ellos. Entonces ellos sentían que también se podían apoyar en mí. Cuando tienen al lado a un jugador que se apoya el 100% en ellos, no se sienten desligados de todas las responsabilidades. En cambio, creo que conmigo sí tuvieron la sensación de que se podían apoyar en mí. Son dos jugadores totalmente distintos, y tuve el privilegio de disfrutar y aprender de los dos" analizó al respecto.

FInalmente, el Pipa le dejó un consejo a Lautaro Martínez, su heredero en la Selección nacional: "Primero le diría que esté tranquilo, tranquilo que esto es largo. Por ahora, para Lautaro son todos mimos en la Selección. Que es lo que me pasó a mí hasta la final de Alemania. Hasta el 2014 fui el mejor número 9 del mundo, y después de Alemania se acabó todo. Hasta entonces, había metido nueve goles en las Eliminatorias, algo que nadie dice, porque no nos olvidemos que tenés que meter goles en las Eliminatorias para llegar a un Mundial".

"A Lautaro le diría que esté tranquilo, porque ahora es todo color de rosas con él… Y Lautaro y Lautaro y Lautaro… pero puede llegar el momento, tal vez en un Mundial o en una Copa América, que te toca la desgracia de errar un gol clave, y ya Lautaro no es más Lautaro. No sirve más, y esto y lo otro. Le diría, entonces, que ni hay que creerse el mejor ni creerse el peor", concluyó.