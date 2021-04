La durísima sanción al árbitro que le anuló el gol a Cristiano Ronaldo en las Eliminatorias europeas

El asistente que no le concedió un gol legal a Cristiano Ronaldo en el partido Serbia-Portugal (2-2), Mario Diks, no participará en la Eurocopa, según le confirmó hoy a EFE una fuente de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol.

La máxima institución del fútbol holandés espera que Jan de Vries sustituya a Diks como asistente para la Eurocopa en el trío arbitral comandado por el árbitro Danny Makkelie, según añadió la misma fuente.

La decisión de prescindir del juez de línea se da a conocer casi tres semanas después de la polémica jugada sucedida en el descuento del Serbia-Portugal, cuando Stefan Mitrovic despejó un remate de Cristiano Ronaldo después de que la pelota sobrepasase la línea de gol. Diks no levantó la bandera para conceder el tanto y en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 no hay VAR, por lo que la acción no pudo ser revisada. Luego, el árbitro Makkelie le mostró la tarjeta amarilla a Cristiano por sus reiteradas protestas. El colegiado pitó el final el encuentro segundos después, el astro portugués tiró el brazalete de su selección al suelo y se marchó al vestuario indignado.

Cuatro días después, Makkelie le comunicó al juez de línea que sería reemplazado por otro compañero para los siguientes partidos. “Me dijo que quiere continuar con otro asistente porque ya no tiene confianza en nuestra cooperación”, dijo Diks al medio local Omrop Fryslan. “Realmente esperaba más apoyo, comprensión y confianza después de una exitosa colaboración a lo largo de varios años”, añadió.

Makkelie, el árbitro que dirigió la final de la Europa League de la temporada pasada, ha confirmado a la prensa neerlandesa la ruptura con Diks, aunque se ha negado a explicar los motivos de su decisión. Diks había sido, junto a Hessel Steegstra, el juez de línea permanente de Makkelie durante los últimos años, pero desde hace dos semanas el primero fue sustituido por Jan de Vries.