Deck llega a la NBA y deja palabras de despedida para el Real Madrid

Gabriel Deck firmó hace unas horas su vínculo con Oklahoma City Thunder, por 4 años para jugar en el mejor básquetbol del mundo, la NBA. El ahora ex jugador del Real Madrid se expresó en su cuenta oficial de Twitter y le dedicó lindas palabras a todos aquellos que formaron parte de su historia en el equipo Merengue.

"Hola a todos. Quiero aprovechar estas líneas para despedirme de toda la gente del Real Madrid. De los aficionados, que me cobijaron desde el primer día que llegué al club, de los compañeros que tuve en estos tres años y también de cada uno de los integrantes del staff.

He pasado momentos hermosos e inolvidables en el club. Me llevo los mejores recuerdos. Ahora me espera otro desafío, para mi vida y mi carrera. Cuando era chico y jugaba con mi hermano Joaquín, soñaba con la NBA. Era algo muy lejano. Hoy voy a tener la posibilidad de estar ahí.

Agradezco a todos los que me han acompañado en el camino. A toda mi familia, a mi novia Tamara, a mis amigos y a toda la gente que me ha escrito en estos días. Fueron muchísimos. MUCHAS GRACIAS!", escribió el Tortu.