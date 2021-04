¿Qué pasa con el Oso? La sorpresiva revelación sobre Lucas Pratto

Lucas Pratto transita un extraño momento en Feyenoord. Llegó a principios de este 2021 a préstamo desde River con el objetivo de tener continuidad que no gozaba con Marcelo Gallardo como entrenador. Sin embargo, sólo ha jugado seis partidos desde su llegada (tres como titular) y no actúa desde el 27 de enero. Por eso, su representante Gustavo Goñi salió a hablar al respecto.

Su agente mencionó que cree que "pasa algo" que no le están diciendo: "El técnico le dice a Pratto que tiene mucha confianza en él, que lo ven bien, pero después hacen cambios y no lo ponen. Creo que pasa algo que nadie me quiere decir".

"Pratto en Europa encuentra muchas cosas positivas en su vida, pero está molesto por no jugar, obviamente porque era uno de los motivos de su salida de River", aseguró Goñi en la entrevista con radio Colonia.

El préstamo de Pratto en Feyenoord es hasta el 30 de junio y los clubes habían acordado que en ese momento hablarían sobre una posible transferencia. Sin embargo, debido al escaso rodaje que está teniendo, parece difícil que el club neerlandés pueda comprarlo, por lo que a partir del 1° de julio volvería a estar disponible para River. (TNT Sports)