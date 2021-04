Pella abre el camino de los argentinos en Montecarlo: hora y TV

El bahiense Guido Pella será el encargado de abrir el camino para los argentinos en el Masters 1000 de Montecarlo ya que verá acción este lunes, por la primera ronda del torneo en el que también compiten sus compatriotas Federico Delbonis, quien ingresó al cuadro principal desde la qualy, y Diego Schwartzman, quien debutará en segunda ronda.

El Rolex Masters, que se juega en el Montecarlo Country Club, repartirá premios por 2.082.960 euros, de los cuales casi un millón será para el campeón, y tiene como grandes figuras al serbio Novak Djokovic (1), al ruso Daniil Medvedev (2) y al español Rafael Nadal (3), quienes al igual que el Peque comenzarán en segunda ronda.

Pella, 48 del ránking mundial, no tendrá una primera ronda sencilla ante el francés Lucas Pouille (84) y encima arrastra la carga de que no gana un partido desde septiembre del año pasado, cuando superó al italiano Salvatore Caruso en su debut en Roland Garros (luego perdió con Carreño Busta) y en 2021 cayó rápido en el abierto de Australia y en el ATP 250 de Cagliari.



El bahiense de 30 años, quien se contagió coronavirus en febrero y eso le impidió participar de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo (no jugó Córdoba, Buenos Aires ni Santiago, Chile), enfrentará al francés en el cuarto turno, al término del encuentro entre Hubert Hurkacz y Thomas Fabbiano, no antes de las 10.40 y con televisación en vivo de ESPN 2.

En caso de avanzar, Pella podría encontrarse en la segunda ronda de Montecarlo con el talentoso francés Gael Monfils (13) o el español Pablo Andújar (70).

Schwartzman debutará en segunda ronda.

Por su parte Diego Schwartzman, de 28 años y campeón este año en el Argentina Open, debutará ante el vencedor del partido que animarán este martes el noruego Casper Ruud (26), campeón en Buenos Aires en 2019, y el juvenil danés Holger Rune (321).

Si el Peque avanza en el cuadro se podría encontrar con el español Pablo Carreño Busta (15) o el ruso Karen Khachanov (24) y en cuartos de final aparecería Medvedev, quien ganó sus 10 títulos en superficies rápidas y se debe una gran actuación sobre polvo de ladrillo como el que encontrará en Montecarlo.

Delbonis saltará a la cancha mañana.

Finalmente el azuleño Federico Delbonis se clasificó este domingo al cuadro principal al vencer al español Pedro Martínez por 3-6, 6-3 y 6-4. Ahora, el tenista bonaerense jugará en la primera ronda de de Montecarlo, segundo Masters 1000 de la temporada, ante el francés Adrián Mannarino (35), en el primer turno de este martes.