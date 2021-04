La conversación entre Piqué y Jordi Alba que enardeció al mundo Barcelona

La derrota frente a Real Madrid causó una conmoción, no solo en los fanáticos de Barcelona, sino que también en los propios jugadores. Y es que, con este panorama, el equipo culé quedó tercero en la tabla de posiciones de La Liga, a tres puntos del puntero Atlético de Madrid, y a uno del Merengue, quien, gracias a la victoria en el clásico, se acomodó en el segundo puesto.

Con caras largas y un evidente enojo colectivo con el árbitro Gil Manzano, la plantilla regresó cerca de las dos de la mañana a la ciudad deportiva para continuar planeando lo que resta de la temporada y captaron una conversación entre Gerard Piqué y Jordi Alba, quienes al parecer no estaban al tanto de que se los estaría grabando.

Al primero que se escucha es a Piqué, que le comenta a su compañero: "Tranquilo que ganaremos", "Esta copa la ganamos seguro, vamos", dijo en referencia a la Copa del Rey. A su lado, Alba respondió: "No sé yo, eh". A lo que Piqué le preguntó: "¿Qué?", como no entendiendo lo que su compañero había dicho. "¡Que no sé yo!", exclamó el lateral.

Fiel a su estilo, Gerard Piqué intentó darle ánimos a su amigo de cara a este duro enfrentamiento pero Alba es consciente de lo que se avecina, y sus dichos no cayeron del todo bien en el mundo culé, teniendo en cuenta que es uno de los más experimentados del plantel.