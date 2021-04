Gallardo y una autocrítica que sorprendió a todos tras el gran triunfo de River ante el puntero

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, destacó el rendimiento exhibido anoche por su equipo en el triunfo por 3 a 2 sobre el líder Colón de Santa Fe, al que le quitó el invicto, asegurando que eso genera confianza "y potencia lo bueno" que viene desplegando su equipo, aunque también dio lugar a la autocrítica por cómo terminó el encuentro.

"Las victorias dan confianza y potencian lo bueno que hacemos", comenzó diciendo el DT de la entidad de Núñez, una vez concluido el cotejo en el estadio Monumental. Es que River venía de dos empates consecutivos sin convertir goles (Racing y Arsenal) y con la victoria alcanzada sobre el puntero no sólo dejó atrás esa racha sino que también logró ubicarse en el segundo puesto, junto a Estudiantes de La Plata y Racing, todos con 15 puntos, a 5 del Sabalero.

"Nos pone contentos que hoy hayamos podido concretar todo lo bueno que hace el equipo. A veces no lo logramos", consideró el Muñeco, aunque también fue crítico al lamentar que la diferencia en el marcador no haya sido mayor. "Era un partido para dos o tres goles de diferencia, pero no pudimos. No diría que sufrimos, pero terminamos con cierta incomodidad", reconoció.

Gallardo resaltó que el triunfo terminó siendo "corto", a partir de las ocasiones que exhibieron uno y otro equipo para marcar, asegurando que "hoy en el juego demostramos superioridad que no se reflejó en el resultado".

Finalmente, el entrenador del conjunto de Núñez elogió al equipo santafesino, al que definió como "un equipo difícil que está rindiendo muy bien en el torneo".

Cumplidas nueve fechas, Colón encabeza la Zona A con 20 puntos, seguido por River Plate, Estudiantes y Racing, con 15; mientras que San Lorenzo está quinto con 14. Más atrás se ubican Central Córdoba de Santiago del Estero y Banfield, ambos con 13 unidades.