Benoite Paire, más picante que nunca: de las "ratas muertas" a "el circuito está podrido"

El tenista francés Benoit Paire está otra vez en boca de todos. Este domingo sumó un nuevo revés en la temporada 2021 al quedar eliminado en primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo, tras caer ante el australiano Jordan Thompson por 6-4, 6-7, y 7-6, y luego del partido cargó contra el circuito disparando munición gruesa.

En rueda de prensa, el francés volvió a meterse en la polémica y, como hizo hace unas semanas en una entrevista con L'Equipe, destacó el hecho de haber ganado una suma importante de dinero pese a haber perdido en su primer partido del torneo.

"Me importa un carajo este partido", disparó ante el asombro de todos. "Tengo un partido de dobles y luego me iré a casa, a dos horas en coche. Venir a estos cementerios me deprime. Nos decíamos que vienes a Montecarlo, uno de los mejores torneos del mundo y llegas, ves que está vacío y hay un ambiente triste que rara vez se ha visto", agregó visiblemente molesto.

"Me siento como un miserable cuando estoy en la cancha pista. El circuito se ha podrido. ¡Pero al menos tengo 12.000 euros! Dirán 'está hablando de mucho dinero'. He tomado 12.000 euros para estar tranquilo en el hotel y luego irme a casa. Es perfecto".

Además, Paire lamentó la situación actual del que él considera uno de los mejores torneos del circuito profesional y que este año se juega sin público, además de cargar contra el sistema de burbujas para evitar posibles contagios de coronavirus.

"Para las ratas muertas del tenis, estoy seguro que es genial venir aquí. Es como si estuvieran entrenando. En un momento dado, si tú conoces el circuito, conoces Montecarlo y ves cómo es esto ahora, te dan ganas de tirarte por la borda. Todos dirán que es como la vida normal, pero para mí, la vida normal apesta en este momento. Y en el circuito, lo mismo. El único momento en el que me siento bien es cuando llego a casa y no necesito ponerme mascarilla. Allí sí me siento feliz", concluyó.