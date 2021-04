Facu Juárez, subcampeón en el M15 de Córdoba

Facundo Juárez, actualmente ubicado en el puesto 575° en el ranking de la ATP, cerró una semana casi perfecta en el M15 de Córdoba, torneo jugado en el Jockey Club de esa provincia, con 15.000 dólares en premios.

El jugador mendocino, que jugó su tercera final en este tipo de competencias y que buscaba su primer título, cayó frente al chileno Gonzalo Lama (590°) por 6/3 y 6/2.

En las rondas previas, Juárez había superado a Facundo Arias Bisso en primera ronda, a Alejo Lingua Lavallén en segunda, al italiano Luciano Darderi en cuartos y al argentino Tomás Farjat en semifinales.

Cabe destacar que Facundo está entrenando desde noviembre del año pasado con el equipo de Olguín Tenis, con el también mendocino Leonardo Olguín a la cabeza y con Gonzalo Tur, Santiago Núñez, Pepe Barros, David Ocampos y su psicóloga, Mercedes Pugliese.

Luego del partido charlamos con Facu, que nos contó cómo fue su semana en Córdoba y la final.

"En el primer partido me sentí incómodo, después fui de menor a mayor, en el segundo me sentí más cómodo, el tercero ya mucho mejor y bueno la semifinal gané bien, rápido y hoy me tocó Lama, que la verdad jugó muy bien y no tuve chances", comenzó diciendo.

-¿Cómo viene tu año y que proyectos tenés para lo que queda de este 2021?

-Ahora me vuelvo a Mendoza una semana, después voy a Buenos Aires un par de días y luego tengo planeado irme a El Cairo, Egipto, dos semanas. Después la idea es irme a Bosnia o a República Checa para jugar unos torneos de 25.000, obviamente todo esto si el covid lo permite, pero eso sería más o menos los próximos torneos. En octubre tengo planeado ir a Italia para jugar Interclubes y después sería jugar unos Futures y Challengers.

Antes de venir a Argentina estuve en Turquía siete semanas compitiendo, me volví por un problema de la pierna, entrené una semana y media y ya me vine para Córdoba.

-Recién mencionaste el tema del covid, ¿cómo te adaptaste a la pandemia?

-Durante la pandemia entrené en mi casa, hice gimnasio. Después, cuando habilitaron un poco empecé a hacer actividades de tenis y luego, en septiembre, me fui a Túnez y a Italia y después en noviembre arranqué a entrenar con Leo Olguín en Buenos Aires y ahora estoy instalado allá.

-¿Cómo se dio la oportunidad de trabajar con Leo Olguín?

Ya venía pensado que por lo menos quería hacer la pretemporada en otro lugar, para poder entrenar con otros chicos, prepararme bien para el resto del año y se lo comenté a Leo porque estaba averiguando lugares, lo hablamos, me propuso algo y me gustó la idea y ahí fue que arranqué con él. Hice la pretemporada y ahora estoy con ellos, así que estoy muy agradecido a él y a Olguín Tenis.