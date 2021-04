La desgarradora revelación de Franco Vivian tras ganar en el Súper TC2000

Franco Vivian conmovió al automovilismo argentino tras ganar el Sprint de Súper TC2000 en Córdoba. El piloto de Toyota reveló que en unos días debe ser operado de la columna y realizó una especia de catarsis donde, además de agradecer a quienes lo están acompañando, confesó estar "bastante asustado".

Esta intervención tiene que ver con un duro accidente sufrido en San Juan. Ese día corrió con un Cruze pintado de rosa, para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mamas, y luego de haber marcado la pole, sufrió un fuerte golpe con su Chevrolet en la popular "viborita" del Zonda. Allí se originó una hernia de discos que demandaba un cuidado riguroso de por vida.

Años después, Vivian se encontró con la gran posibilidad de ser piloto oficial del equipo Toyota y no la dejó pasar. Pero claro, esos dolores se intensificaron y en las últimas semanas ha vivido un verdadero calvario. Consultó a especialistas, que le recomendaron que se opere, ya que no puede pisar bien y a futuro, los problemas motrices podrían volverse crónicos y graves.

Toda esta tensión salió en el podio y, entre lágrimas, expresó: "Hace un mes que estoy tirado en una cama. Tengo mucho miedo porque el viernes me opero de la columna. No iba a venir a correr. Anoche no pude dormir, porque no encuentro una posición cómoda en la cama. Pero tengo una apoyo enorme de Toyota, de mi mujer Lucía, y no podía no retribuírselo de esta manera".

Vivian partirá mañana desde la pole la final, y buscará cerrar su complejo fin de semana con otra victoria. Hoy, aventajó a Matías Milla (Renault Fluence) y a Facundo Ardusso (Honda Civic). Detrás arribaron Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), Juan Ángel Rosso (Honda) y Matías Rossi (Toyota Corolla). A las 11.50 se pondrá en marcha la final del Súper TC2000.