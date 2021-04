Le preguntaron dónde jugará y explotó: la respuesta del Kun Agüero

La salida del Kun Agüero del Manchester City revolucionó a todo el mundo del fútbol. Pero que su futuro aún sea incierto hace que todas las miradas del mundo se posen en el próximo mercado de pases.

Sin embargo, el propio Kun ya se hartó de las consultas insistentes y en las últimas horas explotó en contra de los hinchas que le preguntaban dónde jugará a partir de junio.

Jugando al Among Us en un stream con Ibai Llanos, Sergi Roberto, jugador del Barcelona, y Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, Agüero respondió en Twich: "No voy a hablar de nada. No me pongan boludeces de equipos, estamos jugando al Among Us".

Luego, al Kun le consultaron cómo estaba. "Estoy bien, jugando un poquito", dijo con tranquilidad.

Las opciones que baraja el máximo goleador histórico del City son el Barcelona, el PSG, la Juventus e incluso un posible retorno a Independiente de Avellaneda, aunque sus intenciones son continuar en Europa.