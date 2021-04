La revelación de James Rodríguez sobre Florentino Pérez que hará mucho ruido en Madrid

James Rodríguez, que cumple más de un mes sin jugar con el Everton, confesó que tenía todo listo para jugar con el Atlético de Madrid tras su salida del Bayern Munich, pero que fue el Real Madrid el que finalmente no lo dejó. Hasta hoy, había señalado en más de una oportunidad que no le habían permitido irse a mediados de 2019, pero nunca había confirmado a que club.

"En el Real Madrid jugué poco. Cuando decidí salir del Bayern Munich ya tenía algo con otro club, prácticamente estaba hecho, pero el no me dejaron salir", empezó diciendo y reveló: "Era el Atlético de Madrid. Estaba casi hecho. Hablé una vez con Simeone y me dijo que era un jugador súper importante, que trabajaba bien y que podía jugar con él".

"Le dije que estaba listo pero el Real Madrid no me dejó salir. Quizás porque era el Atlético, pero hay que preguntárselo a Florentino Pérez. Pero yo sabía que con Zidane no iba a jugar mucho. Fue un año que no fue bueno y ahora en Everton quería venir a demostrar que estoy intacto, y estuve a un nivel bueno", agregó.

Para cerrar hablo de su presente y expresó: "Este equipo está para meterse en competencias europeas. Si yo estoy bien, el equipo se ve bien. Esa es nuestra meta, este año vi la Champions por tele y no me gustó nada, porque venía jugándola desde el 2012 seguido. No la jugué con Mónaco y de ahí jugué todos los años".