Lamolina rompió el silencio tras las quejas de River y la bronca de Gallardo

El árbitro Nicolás Lamolina habló este martes luego de la derrota de River ante Argentinos Juniors, donde el equipo local le reclamó por dos penales y el DT Marcelo Gallardo se la agarró con el línea tratándolo de mentiros, y aseguró que "ninguna" de las jugadas en cuestión fueron penal.

"La verdad es que ninguna de las dos fueron penal", apuntó Lamolina en diálogo con TyC Sports. "Trato de no hablar de jugadas polémicas, me gusta decir que son de difícil resolución por la velocidad de la jugada. En el partido de ayer tuvimos varias, aunque todavía no me detuve a verlas con tranquilidad", comentó el colegiado.

Además, Lamolina, hijo del histórico Francisco, detalló: "La jugada en la que Matías Suárez me pedía penal no lo vi así. Hubo un contacto que no generó penal pero tampoco era una simulación, sabía que él estaba amonestado y desde mi ángulo lo aprecié así. El futbolista de Argentinos está plantado y es el mismo Suárez que lo termina contactando".

"Tampoco hubo penal de Carlos Quintana a Borré, ya que hay una pequeña sujeción del delantero y eso lo llevó a caerse sobre él. Quintana cae arriba pero veo un interés de Borré para generar eso", concluyó.

Asimismo, Lamolina respaldó su decisión de no expulsar al defensor chileno de River, Paulo Díaz, en una jugada dura: "Fue fuerte pero sin intención de lastimar al rival".