El crudo relato de Florentín, el verdugo de River que jugó 11 años en el club: "Me fui porque..."

Las vueltas de la vida son impredecibles. Gabriel Florentín jugó 11 años en River, se fue por un problema personal, arribó a Argentinos Juniors, llegó a Primera y anoche le amargó la jornada al Millonario con un gol sobre la hora que le dio la victoria al Bicho por el torneo local.

“Es una victoria importante, por la situación que estábamos viviendo. Teníamos muchas situaciones de gol y no lográbamos convertir. Gracias a Dios hoy se dio y pudimos convertir”, explicó Florentín a ESPN luego del partido, haciendo referencia al mal comienzo que tuvo su equipo. Y agregó en TyC Sports: "La verdad es que ganarle a River con un gol mío fue increíble. La cancha estaba hermosa, la pelota iba más rápido de lo habitual. Por suerte la agarré bien y la clavé al ángulo".

Luego, el relato se volcó hacia su pasado en River. “Me fui a los 16 años, y por suerte tuve la suerte de llegar a Argentinos Juniors. Ahí se me fue dando todo hasta llegar a Primera”, señaló. Y agregó: "Era muy lejos, y a mí no me gustaba estar en la pensión. Por suerte fue un mal para bien. Hoy estoy donde estoy por el sacrificio que hice”.

Sin embargo, no es la primera vez que menciona el tema. Cuando comenzó a formar parte del primer equipo de Argentinos, Florentín narró en diálogo con Pasión Paternal: “Desde los 5 años hasta los 16 estuve en River, pero quedé libre por un problema personal y no jugaba mucho porque faltaba a los entrenamientos: me costaba llegar desde mi casa en Laferrere hasta Núñez. A veces me robaban porque es una zona ‘picante’. Viví dos años en la pensión, pero no me gustaba el ambiente y me terminé yendo a mi casa”.

“En Argentinos encontré otro tipo de compañerismo, con gente más humilde y eran todos muy buenos. En River tenían otro pensamiento. Uno se da cuenta rápidamente como son los jugadores”, sentenció.