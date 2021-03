Las picantes frases de los colombianos Villa y Cardona luego de la goleada de Boca

Tras la goleada de Boca Juniors ante Vélez por 7-1, Sebastián Villa, figura y autor de dos goles, y Edwin Cardona, también figura y goleador de la noche, hablaron con la prensa.

En primer lugar, Villa remarcó sobre la presión de los futbolistas: "Somos futbolistas de élite que a veces jugamos bien y otras no, y entonces es cuando al hincha no le gusta. Tratamos de dar lo mejor y cada partido es diferente. Si no afrontas la presión hay que dedicarse a otra cosa. Estoy contento con lo que hizo el equipo".

"Hoy fuimos a buscar el partido y por eso nos consideramos justos ganadores. Yo jugué donde el profesor (Miguel Russo) me puso y estaré donde me toque estar. Hay que dar lo mejor en el puesto de cada uno. De eso se trata", afirmó.

Luego, su compatriota Cardona destacó que para "todo jugador, cuando se le da la continuidad y el ritmo, es muy importante. Hoy me siento apoyado por el cuerpo técnico y por eso estoy aprovechando este momento".

"Esta noche fuimos superiores en todas las líneas desde el primer minuto, a buscar el resultado, porque sabíamos el equipo al que nos íbamos a enfrentar. Y para los que estaban hablando tanto de nosotros por lo hecho en los últimos tres partidos, les demostramos hoy como vestimos esta camiseta", lanzó Cardona.