Revelan detalles de la personalidad de Messi: cómo es el liderazgo del argentino en Barcelona

En diálogo con el medio AD, el ayudante de campo de Ronald Koeman, Alfred Schreuder, habló sobre la figura de Lionel Messi como capitán y líder del Barcelona.

“Es bueno ver cómo jugadores como Messi, Busquets y Piqué experimentan algo así. Han ganado todo, ya han pasado por todo, pero siguen siendo tan felices como niños. Indica que hay energía en el equipo. Alegría. Y también desarrollo", comenzó explicando el neerlandés.

"Está claro que este no es el Barcelona de hace siete u ocho años, pero el equipo realmente está avanzando. El talento joven también se está abriendo paso”, continuó.

“Messi, Busquets, Ter Stegen: ese es el nivel más alto, también en su pensamiento sobre el fútbol. Sería extraño si fueras a gritarle o ser el sabelotodo que le dice a Messi: ‘Leo, ese balón tienes que jugarlo en la pierna izquierda, eh…’, relató Schreuder.

Luego, para resaltar el rol del astro argentino, comentó: “Hicimos un entrenamiento y Gerard Piqué nunca lo había hecho con nosotros. Piqué llevaba mucho tiempo lesionado, así que quería explicarle cuál es la intención. Messi se unió a nosotros y me dijo: ‘Alfred, no hace falta, ya lo he puesto al día’. Ese es Messi, lo ve todo. Él lo entiende todo, vigila todo lo que concierne al equipo y ya está pensando en el futuro, como nosotros”.

"Sin público, literalmente escuchas lo que los oponentes se dicen entre sí. Cuando Leo recibe la pelota, escuchas: ‘¡Hazle falta!’, ‘¡Derribalo a patadas!’. Pero eso no funciona y luego lo golpean con las manos", sentenció sobre Messi.