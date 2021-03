"Estoy harto": Ronald Koeman se cansó y manifestó su bronca

El próximo domingo habrá elecciones en el Fútbol Club Barcelona y la llegada de un nuevo presidente siempre trae cambios para cualquier institución. En Cataluña algunos especulan con que el próximo mandatario podría llegar con un proyecto nuevo por el cual Ronald Koeman no sería tenido en cuenta, y el DT se mostró muy molesto de tener que hablar del tema.

En la rueda de prensa previa al duelo de mañana ante el Osasuna, como visitante, el holandés comenzó analizando que el hecho de que se hable de un nuevo proyecto "son cosas normales que siempre existen cuando hay un nuevo presidente. No está en mis manos y tengo un año más de contrato. El presidente debe mandar en esto".

Luego consideró que "en la prensa interesa poner nombres para crear polémica, lo más importante es que a mí no me molesta. Yo estoy metido en mi trabajo, no me interesa. No me molestan los nombres de Xavi u otros. El nuevo presidente es el que decide. Estoy harto de contestar este tipo de preguntas", disparó ofuscado.

Tras la renuncia de Josep María Bartomeu, los destinos del Barcelona son manejados de manera interina por una Comisión Gestora, por lo que las elecciones de este domingo le permitirán al club volver a tener un presidente, algo que ilusiona a Koeman. "Claro que me gustaría. Tener presidente en un club como el Barcelona es importantísimo, porque somos el club más grande del mundo. Así se podrá hablar de mi futuro y del equipo".

Finalmente, al ser consultado sobre si tiene preferencia sobre alguno de los tres candidatos, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, respondió que "no tiene que ser así. En general los tres han hecho una buena campaña. Las frases y palabras son para ganar votos y es normal. No tengo ni una preferencia. No conozco a los tres personalmente, los saludé el otro día con Tusquets. Los votos son de los socios y van a decidir quién será el presidente".