Pasó en vivo: el tenso cruce entre Sebastián Domínguez y Benedetto

Un tenso momento se vivió durante la emisión del programa ESPN F90. Sebastián Domínguez, que irrumpió en los medios de comunicación con un estilo personal muy marcado, se cruzó con Marcelo Benedetto mientras hablaban del confuso momento deportivo que atraviesa Boca.

"Para mí es injusto cargarse a Russo. Porque a Russo lo fueron a buscar, y si Boca tiene un proyecto a largo plazo, que todos desconocemos porque nadie nunca lo comunicó. O nadie nunca lo defendió, porque no sabemos realmente cuál es el norte. Yo no coincido con lo que dice Marcelo, que habló del partido de Claypole como una catástrofe", dijo el ex Vélez al respecto.

Benedetto, tras escucharlo, se quedó con la frase anterior y le preguntó de manera irónica en qué no coincidía: "Está muy bien, quiero elevar el nivel intelectual y poder aprender. Sebastián, ¿qué es lo que decís que no estás de acuerdo?". La frase no cayó del todo bien en el exjugador, se dio un intercambio caliente donde el ex futbolista se enojó en serio y le puso los puntos.

"Marcelo, te voy a decir algo y te lo voy a decir una sola vez: Ojo. Ojo con cómo me hablás. Dije "no coincido con lo que dijo Marcelo", no te falté el respeto, no fui irónico, tené cuidado porque sino yo también me pongo irónico y no termina más esto. Entonces, si vas a ser profesional, respondeme bien, no me tomes el pelo y menos al aire", disparó.

El cronista, al notar el enojo de su compañero trató de bajar el tono: "Yo no te tomo el pelo porque tampoco tengo la suficiente confianza, no hagas un juicio de valor de lo que te pregunté. Simplemente te quiero escuchar. No hay falta de respeto, porque yo le doy mucho valor a la educación". Luego la charla bajó la temperatura pero el cruce caliente estuvo y fue importante.