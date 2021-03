"Si están bien, van a jugar": Gallardo, a punto de recuperar dos piezas claves para River

Los defensores de River Plate, Gonzalo Montiel y el mendocino Fabrizio Angileri, dos piezas claves en la línea de fondo del equipo de Gallardo, podrían regresar finalmente al equipo este sábado, cuando el Millonario visite a Arsenal en Sarandí por la octava fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional.

Montiel volvió esta semana al trabajo junto con el resto de sus compañeros, recuperado de la mononucleosis que lo marginó de la actividad desde fines de del mes pasado, mientras que Angileri retornó a los entrenamientos la semana pasada luego de la licencia por el fallecimiento de su papá.

"Montiel está mejor, se entrenó normal y no tendrá problemas de ser parte de la convocatoria para el sábado. Si él y Angileri están bien, van a jugar", avisó Gallardo en la conferencia de prensa brindada este miércoles.

Fabrizio Angileri (foto: River Plate)

"Nuestros laterales son muy importantes para nuestro juego. Dependemos de esa jerarquía, del aporte que nos puedan dar. En el fútbol de hoy son muy importantes. Me gusta utilizarlos, tener laterales con proyección", señaló el entrenador de River sobre la importancia de ambos.

De confirmarse sus regresos, River tendrá dos cambios con los ingresos de Montiel y Angileri por Milton Casco y Alex Vigo. Así, la probable formación sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Rafael Borré y Matías Suárez.

El regreso de Maidana resolvió algunos problemas en la defensa de River, pero Gallardo dio su punto de vista sobre su actualidad y el nivel del chileno Paulo Díaz. "Al sumar a Maidana tenemos un jugador muy competitivo. Se puso la camiseta y jugó. No está del todo bien, necesita más partidos. Veré qué partidos jugará y cuáles no. Lo considero un valor importante. Ha hecho crecer a muchos jugadores, pero hoy eso todavía no pasó porque jugó dos o tres partidos. Sería injusto para los que están a su lado, hay que tener criterio", indicó Gallardo.