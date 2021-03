Felipe Melo rompió el silencio sobre su supuesto arribo a Boca

En las últimas horas tomó fuerzas un rumor que acercaba a Felipe Melo a Boca Juniors. La confesa inclinación del futbolista brasileño por el Xeneize no hizo más que reavivar la ilusión de los hinchas.

Sin embargo, el propio Melo habló con la prensa de su país y se encargó de disipar las incertidumbres: por el momento no hay nada oficial que pueda validar la especulación sobre su transferencia.

"De real no sé qué tiene. Nadie vino a mí, no abrí negociaciones mientras la gente habla. Mi foco es el Palmeiras, las competiciones que tenemos por delante, estas dos finales que tenemos tan importantes ante dos grandes clubes (la Recopa ante Defensa y Justicia y la Supercopa de Brasil ante Flamengo)", expresó el jugador de Palmeiras a Globo Esporte

"Hasta ahora esto no es cierto, nadie vino a hablarme. Aprovecho para decir que las personas tienen que hablar de cosas que son ciertas, tienen que asumir un poco más de responsabilidad a la hora de hablar de una situación que no existe. Si existiera algo me hubieran dicho a mí y al club", explicó.

Por último, con respecto a su eventual renovación de contrato con el Verdao, señaló: "Tomo mis números de la temporada pasada, que acaba de terminar, veo que físicamente todavía puedo aportar dos o tres años más. Veamos qué ha preparado Dios, cuál será la voluntad del club. Yo pienso lo mismo, será muy natural, una conversación tranquila. No es una situación de un jugador que viene del exterior, dejando un gran club y viniendo a otro gran club. Eso no fue tan simple. Pero hoy es muy natural, es la voluntad de ambas partes".