El Pato Fillol sorprendió a todo River: "De Armani prefiero no hablar"

"De Armani prefiero no hablar", disparó Ubaldo Matildo Fillol en diálogo con radio La Red y sorprendió a todo el mundo River, ya que el Pato es un símbolo del club y del fútbol argentino y siempre se ha mostrado muy elogioso del actual guardametas del Millonario, quien al parecer tuvo algunas actitudes que al campeón del mundo en Argentina 1978 no le gustaron para nada.

"El año pasado le mandé mensajes y no me los contestó nunca. Me sorprendió y me molestó porque yo no tengo nada contra él. Que disfrute su momento, pero yo de él prefiero no decir nada", manifestó Fillol cuando le consultaron sobre la actualidad de Franco Armani.

Fillol explicó que "sólo le escribí para pedirle una camiseta y poder sortearla en una entidad benéfica pero no recibí respuesta a varios mensajes que le envié. Me dolió, no me lo esperaba", dijo sorprendido por lo sucedido.

Pese a lo sucedido, el Pato Fillol rápidamente aclaró que "en mi vida no hay espacio para el rencor", por lo que "no tendría problemas en hablar con él".

Armani y Fillol habían mantenido hasta el momento una relación cordial y hasta habían posado juntos para una foto en septiembre de 2019 en una cena de la Fundación River. Incluso, en varias ocasiones, Fillol eligió a Armani para el arco de la Selección argentina por sobre el mendocino Esteban Andrada.