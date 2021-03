"Yo tenía razón": Dani Alves apuntó contra todos por la crisis del Barcelona

Dani Alves nunca tapó de misterio los motivos por los que decidió abandonar Barcelona luego de ocho temporadas y 23 títulos. Cada vez que fue consultado al respecto, explicó que no coincidía con la antigua dirigencia comandada por Bartomeu.

En ese sentido, al lateral brasileño le consultaron en Instagram: "¿Qué te hizo salir del Barcelona?". Y Alves respondió: "No creía en los dirigentes que estaban en ese momento. Después se comprobó que yo tenía razón. Como fui la primera persona que lo dije, me llamaron loco, pero, como siempre... Soy un buen loco”.

Todas las declaraciones de Dani Alves sobre su salida

Un año después, para ABC: “En mis tres últimas temporadas se escuchaba que me iba, pero los directivos nunca me decían nada a la cara. Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando la FIFA los sancionó. Me gusta que me quieran, y si no me quieren, me voy. Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase. Yo entré en juego y firme una renovación con cláusula libre. Los que hoy dirigen el Barcelona (por Bartomeu) no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas”.

Noviembre de 2020: “Quería volver al Barcelona y ellos me necesitaban, pero no tuvieron las pelotas para reconocer que se equivocaron conmigo. Me fui a la Juventus para demostrarles que mi nivel todavía era del Barcelona, es la casa que amo, habría regresado gratis, sin cobrar por la transferencia, pero les faltaron pelotas. Yo no quise despedirme del Barça. Pero no quería estar al lado de gente que no me valoraba en el club. Yo pienso que la gestión se ha ido, entre comillas, ‘prostituyendo’. Con el mercado, con todo lo que rodea al club... antes el Barcelona defendía una cosa y ahora defiende otra. La culpa la tiene el presidente, pero quizás ha sido mal aconsejado”.