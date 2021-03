Valentina Parrilla ganó el Crepuscular

Valentina Parrilla ratificó este sábado que es la número uno indiscutida de nuestra provincia, tras quedarse con la segunda etapa de Primera Categoría de este 2021.

En la final del tradicional Torneo Crepuscular del Mendoza Tenis Club, la jugadora del Jockey venció a su compañera de club, María Luz Iranzo y de esta forma se quedó con la Copa Centrovisión.

Empezó mejor Iranzo, más firme en su juego y logrando avanzar en el marcador ante una rival que no lograba hacer pie, sin embargo, Valentina comenzó a encontrar su juego, emparejó las acciones y logró revertir el marcador para cerrar el primer set por 6/4.

En el segundo set, la máxima preclasificada siguió ratificando su experiencia con un juego muy sólido y logró ganar el encuentro con un contundente 6/0.

“En la final me sentí mucho más cómoda que en la final de Maipú. Entré un poquito errática, un poquito ansiosa y de a poco fui entrando en partido y lo pude controlar muy bien a partir del 4/2 abajo, que lo cerré 6/4 y el segundo set 6/0. La verdad que estuve muy firme, muy segura y siempre tomando muy buenas decisiones para para poder definir” opinó Valentina sobre la final.

Con respecto a su semana en el Crepuscular, la reciente campeona comentó, “me he sentido muy bien, me fueron dando ritmo varios partidos ya desde el primero, que fue con una chica que juega un montón, Alessi, que vino a Estados Unidos y que tenía un ritmo y una garra que eran increíbles. Después jugué con Greta Zawels, en el que remonté un 1 a 3 abajo en el tercer set. Después vino Andrade, que le gane 6/0 y 6/1 y ahora con Luz Iranzo. En general he visto muy buen nivel en todo el torneo y excelente la organización”.

Panchito venció a Guardia e irá por un nuevo Crepuscular (Foto Juan Borsani/MDZ)

Previo a la final de Damas se jugaron las semifinales de Caballeros, encuentros que también llamaron la atención de público, que se acercó en buena cantidad a ver los partidos. Manuel Peña López jugará la final este domingo a las 17. (Foto Juan Borsani/MDZ)

En el primer enfrentamiento, Francisco Bahamonde derrotó a Raúl Guardia por 6/1 y 6/4 y ahora jugará la final ante Manuel Peña López, que superó a Rodrigo Scattareggia por 7/6 y 6/1. De esta forma se repetirá la definición del torneo pasado en el Andino Tenis Club, oportunidad en la que se impuso Bahamonde.