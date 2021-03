Turf: Seattle Key consiguió la llave del éxito

El turf de la provincia de Mendoza disputó hoy su tercera reunión de la temporada 2021. La jornada contó con un buen marco de público (aunque fue menor al que se esperaba). Lo más importante es que transcurrió sin grandes sobresaltos y dejó conforme a más de un aficionado.

El clásico “Otoño” fue la prueba central de la reunión. La contienda reunía a varios animales de renombre de la media distancia de la provincia y el título tenía varios candidatos. En la pista la victoria fue para el bueno de Seattle Key, quien gracias a una brillante conducción de su jockey Walter Escudero, terminó venciendo por un cuerpo al favorito Marcus Traianus.

La competencia se hizo con Doral Seattle en la vanguardia desde el vamos (corrió muy bien) y con Seattle Key alternando entre el tercero y el cuarto lugar. Antes de ingresar en la recta final el luego ganador se filtró hábilmente por dentro (ahí la hazaña de su jinete) y de esa forma se encaminó al disco. Al final tuvo que aguantar la atropellada de Marcus Traianus que entraba muy fuerte.

El tiempo empleado por el ganador fue de 1’ 25” para 1400 metros. Hubo gran festejo de la gente linda de la caballeriza Haras Las Pintadas. Entre las cuadreras se destacaron las victorias de Mamanchero (igualó récord para 275 metros el de Búccaro) y también la de Don Cipriano (un hijo de Basko Galán y Magdalena Star que promete seguir creciendo).

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura quedó en poder de Gerardo Tempesti, quien redondeó un gran triplete de victorias. Arrancó con Solamente Top, continuó con Río Expresivo y coronó con Doña Manuela Inc. Una gran tarde para otro de los buenos jinetes del Hipódromo de Mendoza.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el 11 de abril.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “HAPPY HOUR DAN” - (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SOLAMENTE TOP 55 G. Tempesti

2° PRIMERA SRPING 57 J. E. Alves S. 3 cpos

3° ADYRA 56 D. Ledesma ½ cbza

U° GRACIAS A LA VIDA 53 J. Gómez ¾ cpo

No corrieron: (4) MERELLO CRAFT, (6) PRIVILEGED. Dividendo del Ganador: $ 2,40. Dividendo de la Combinada: $ 5. Tiempo: 1’ 20” 2/5. Por: Julius Top y Té Para Dos, de 3 años. Cuidador: O. Mignani. Stud: Principesco.

2da carrera

Premio: “TENOGUITO” - (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TUFILARO 60 S. Fernández

2° ANSINNA 58 S. Quinteros 4 cpos

3° LIVENZA 57 R. Argüello 2 ½ cpos

4° STORM TITTLE 58 W. Escudero 2 cpos

U° ONAGRO 58 J. Gómez 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 4,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,30. Tiempo: 28” 2/5. Por: Portal del Alto y Serena Stripes, de 4 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: Don Andrés.

3 ra carrera

Premio: “GARDELIEANDO” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PEZ DE LOS ANDES 58 S. Quinteros

2° TENSADO SEATTLE 59 L. Escudero 3 cpos

3° GRAN PEPO CAP 61 O. Salvo pczo

4° FAST FORWARD 58 R. Zapata v/mínima

5° ASIATIC JULIUS 60 A. Miranda cbza

6° CAVILOSA 58 J. E. Alves S. 1 cpo

7° SMITYWESSON 58 W. Escudero 1 cpo

U° WELLS DUBAI 60 S. Fernández 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 8,20. Dividendo de la Combinada: $ 339. Dividendo de la Imperfecta: $ 20,15. Dividendo de la Trifecta: $ 476,45. Tiempo: 21” 3/5. Cuidador: J. Flores. Stud: Patas Alegres (San Juan).

4 ta carrera

Premio: “CEPHERA” – (Categoría Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RÍO EXPRESIVO 54 G. Tempesti

2° SANTO SAY 57 A. Marti hocico

3° RITMO EXÓTICO 54 W. Escudero 1 ½ cpos

4° AIRE PURO 57 J. E. Alves S.5 cpos

5° STRIKE FORCE 56 D. Ledesma ½ cbza

U° EMERALD ASIA 57 D. Gómez 7 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3. Dividendo de la Combinada: $ 41,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 27,30. Dividendo de la Trifecta: $ 41,15. Tiempo: 1’ 25” 2/5. Por: Expressive Halo y Pure Sugar, de 4 años. Cuidador: D. Pandolfino. Stud: Don Pepe.

5 ta carrera

Premio: “ORIENTAL BEAUTY” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° URBAN LEGEND 57 D. Gómez

2° TOP LEOPARD 56 D. Ledesma 4 cpos

3° BONITO TIEMPO 53 E. Sosa 4 ½ cpos

U° DOCTOR DE LEY 53 J. Gómez 3 ½ cpos

No corrieron: (4) LEÓN DIFERENTE. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 3,20. Tiempo: 1’ 6” 4/5. Por: Freud y Ultimate Sale, de 4 años. Cuidador: D. Pandolfino. Stud: Don Pepe.

6ta carrera

Premio: “ORANGE NUGGET” – (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° THE PRIME RECIT 56 R. Zapata

2° MAKYMAN 56 D. Ledesma 12 cpos

3° SAND ROAD 54 E. Sosa 1 ½ cpos

4° JORDAN SPEED 57 J. E. Alves S. 1 cpo

5° BENEDETTO SCAT 57 A. Marti ½ cpo

6° VIAJE A DISNEY 57 S. Quinteros ½ cpo

7° MACHI 58 D. Gómez ½ cpo

8° BAUTY MAN 55 J. Gómez 3 ½ cpos

U° GLORIOUS RECIT 54 G. Tempesti 3 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,05. Dividendo de la Combinada: $ 254,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 24,35. Dividendo de la Trifecta: $ 1506,05. Tiempo: 1’ 18” 3/5. Por: Recital y Golden Femme, de 3 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.

7 ma carrera

Premio: “BUCKS LOGRADO” - (Extraoficial) - 450 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DOLCE PIACERE 58 J. Solorza

2° SEÑOR KITO 51 O. Salvo pczo

3° KNOCK LOVE (*) 58 R. Becerra 2 cpos

4°SAILOR MOON 58 R. Zapata 1 ½ cpos

5° SELINA KYLE 58 W. Escudero 1 cpo

6° AMIGO TALENTOSO 60 S. Fernández 1 cpo

U° PRINCE BOGAN (**) 58 J. E. Alves S. s/aprec.

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

(**) Se quedó en los partidores.

No corrieron: (4) CAFÉ SCAPE. Dividendo del Ganador: $ 5,90. Dividendo de la Combinada: $ 44,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,35. Dividendo de la Trifecta: $ 97,15. Tiempo: 24” 4/5. Cuidador: A. Arena. Stud: El Pretarito.

8va carrera

Premio: “MANSO BLINDADO” – (Extraoficial) - 275 metros

1° DON CIPRIANO 58 J. E. Alves S.

2° TOAY DASH TANGO 60 S. Fernández ¾ cpo

U° GALLARDO 58 R. Argüello pczo

No corrieron: (2) Q H FIRST SIX. Dividendo del Ganador: $ 2. Tiempo: 15” 3/5. Cuidador: A. Aguirre. Stud: Mi Vieja.

9na carrera

Premio: “DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA” – (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DOÑA MANUELA INC 54 G. Tempesti

2° COLUMBUS PRINCESS 54 W. Escudero ¾ cpo

3° TRIP TO VENEZIA 53 J. Gómez 2 ½ cpos

4° BONIFATIA 57 D. Gómez 1 cpo

5° MARGARETHA ZELLE 57 J. E. Alves S. 3 cpos

6° MISS BARCELONETA 53 E. Sosa 1 ½ cpos

U° LA MONDRIAN 53 S. Quinteros 1 cpo

No corrieron: (2) LICHA FIRST, (9) AS YOU ARE. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 10,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 10,05. Dividendo de la Trifecta: $ 365,65. Tiempo: 1’ 6” 2/5. Por: Include y Stormy Sagital, de 6 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.

10 ma carrera

Premio: “GALLEGO JUANCHO” – (Extraoficial) - 275 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MAMANCHERO 58 R. Zapata

2° LEGENDARIO 58 D. Gómez pczo

3° TEXTILERA 58 E. Sosa 2 cpos

U° TUTUCA 58 R. Argüello 1 cpo

No corrieron: (5) BENJAMÍN. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 3,30. Tiempo: 15” 2/5 (Igualó récord). Cuidador: A. Búccaro. Stud: JF.

11 ma carrera

Clásico: “OTOÑO” - (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEATTLE KEY 60 W. Escudero

2° MARCUS TRAIANUS 60 D. Gómez 1 cpo

3° DORAL SEATTLE 60 J. E. Alves S. 1 cpo

4° ANIMAL INSTINCT 60 G. Tempesti ½ cpo

5° SEATTLE BAR 60 A. Marti 2 ½ cpos

U° QUANTIC 60 J. Gómez 18 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,70. Dividendo de la Combinada: $ 4,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,75. Dividendo de la Trifecta: $ 30,05. Tiempo: 1’ 25”. Por: Seattle Fitz y Key Card, de 5 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Haras Las Pintadas.

12 ma carrera

Premio: “HEL LINYERA” – (Extraoficial) - 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DISTINGUIDO DUBAI 58 J. E. Alves S.

2° DIAMOND JUMP 58 R. Becerra 2 ½ cpos

3° RACCONTO 59 C. González pczo

4° DON MIRSILO 58 R. Zapata 1 cpo

U° REGTEST 58 W. Escudero 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 13,70. Didvidendo de la Imperfecta: $ 9, 20. Tiempo: 32” 4/5. Cuidador: M. Olmos. Stud: Nueva Ilusión.