La contundente "respuesta" de Chiquito Romero al interés de Boca

En los últimos días había circulado la información de que Sergio Romero había despertado el interés de Boca como un futuro reemplazante de Esteban Andrada, en caso de que fuera vendido en el próximo mercado. Sin embargo, al parecer, eso estaría lejos de ocurrir por varios motivos.

El primero es que Víctor Blanco mantuvo este viernes un almuerzo con Kristian Bereit, representante del arquero de 34 años. El agente de futbolistas fue el encargado de postear la foto junto al presidente de la Academia, y le confirmó que si decide volver al fútbol argentino, sólo jugaría con la camiseta de Racing.

La otra, no menos importantes, es que Eliana Guercio, su esposa, no vería con buenos ojos regresar al país y preferiría quedarse en Europa, cosa que haría que Chiquito busque destino en un equipo del viejo continente. Su último partido en Manchester fue el 10 de agosto de 2020 en el triunfo 1-0 sobre Copenhague por la Europa League. Desde ese entonces, no fue tenido en cuenta.

Es más, el arquero y su familia pusieron en venta su casa millonaria en Manchester. Romero finaliza su contrato con el United en tres meses y la intención es cambiar de aire. En Racing hizo las divisiones inferiores y debutó en Primera. La MLS asoma como otro posible destino para el arquero.