Jorge Valdano y una confesión sobre Maradona que causó indignación

Diego Armando Maradona conquistó el mundo en 1986, cuando brilló de principio a fin en el Mundial disputado en México, y su partido más recordado es el de los cuartos de final frente a Inglaterra, donde anotó dos goles: uno con la mano y el mejor de la historia de los mundiales.

Aquél tanto para abrir el marcador, ganándole a Peter Shilton en el aire, pero metiendo la mano, se conoce desde entonces como "la mano de Dios" y en Inglaterra nunca pudieron cerrar esa herida, a tal punto que ni siquiera recuerdan la obra de arte que vino después y que los argentinos hemos visto miles de veces con el emotivo relato de Víctor Hugo Morales.

Uno de los testigos privilegiados de aquel episodio fue Jorge Valdano, quien ahora realizó algunas revelaciones sobre ese gol, las cuales causaron aún más bronca entre los británicos, y es que el ex delantero del Real Madrid confesó que Maradona practicaba meter la mano para perfeccionar el movimiento y no ser visto por el árbitro.

"Había trabajado en ello en el entrenamiento. No era la primera vez. Cuando pateábamos tiros de esquina en el entrenamiento, él llegaba al final y la pelota terminaba en la red. Algunos se reían y preguntaban '¿qué pasó acá?', otros decían '¿no lo viste? ¡Metió la mano!'", relató Valdano en el libro D10S presentado en Alemania.

Por eso, al abrir el marcador ante los ingleses, Valdano no se sorprendió con la jugada. "Después del gol, dijo 'para el saque inicial, rápido'. Tenía algunas dudas. Corrí de regreso muy rápido", recordó el ex delantero sobre cómo hasta que Inglaterra sacó desde la mitad de la cancha no estaban seguros de si el gol había valido.

Aunque la picardía de Maradona siempre fue conocida y fue inseparable de su inolvidable carrera, la revelación de que practicaba marcar goles con la mano no ha gustado nada en Inglaterra, donde siempre lo trataron de tramposo. LTA, diría el 10.