Zárate le ofreció el penal y Soldano lo rechazó: la explicación de ambos

Anoche en el estadio Ciudad de La Plata se dio una situación más que curiosa en el partido que Boca le terminó ganando por 3 a 0 a Defensores de Belgrano por los 16avos de final de la Copa Argentina. El Xeneize ganaba por dos cuando tuvo un penal a su favor y el encargado de patearlo era Mauro Zárate, quien había abierto el marcador por esa vía.

El delantero tomó la pelota y se la ofreció a Franco Soldano para que se hiciera cargo del disparo, pero este último no aceptó, pese a que el ex Vélez insistió una vez más. La negativa del ex Unión llamó la atención teniendo en cuenta que, pese a su posición en la cancha, no convierte goles y desde que llegó a Boca a mediados de 2019 sólo ha marcado tres tantos.

Luego del partido, en diálogo con TyC Sports, a Zárate le consultaron por esa situación del partido y reconoció que "sí, se lo ofrecí. Franco decidió que lo patee yo y ahí quedó todo". Luego agregó que Soldano "hace un trabajo increíble y hubiese sido lindo que marque el penal y pueda convertir. En ese momento él decidió eso y yo lo respeto. Hizo un gran partido, como siempre le toca dejando todo".

Por su parte, Soldano también habló y explicó el por qué de su decisión. "El encargado de patear el penal es él. Tuvo la gentileza de preguntarme si lo quería patear pero el encargado es él y hay que respetarlo. Bienvenido los goles para él que los necesitaba".

Finalmente, el cordobés analizó el trabajo que le toca hacer en la cancha y destacó el valor del triunfo de Boca: "Hacía bastante que no me tocaba jugar de arranque. Uno tiene que aprovechar las oportunidades. Siempre entreno para estar preparado para cuando me toque y hacer lo mejor para el equipo. Hoy por suerte pude completar 90 minutos, pudimos ganar e hicimos un buen partido".