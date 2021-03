Barcelona se ilusiona con la contratación más importante de la última década

Enric Ripoll, abogado especializado en derecho deportivo y miembro de la Asociación Europea de Arbitraje, aseguró que existen posibilidades de que se produzca el fichaje de Erling Haaland por el Barça sin romper ninguna regla jurídico-financiera. Así lo explicó en el Webinar ‘Ganar en los Despachos’ de Sports Law Institute, empresa dedicada al derecho deportivo.

En cuanto se le preguntó por el posible fichaje del noruego, Ripoll aseguró que “es factible” pese a las apreturas económicas que sufre el club, pues existirían fórmulas para cumplir a la vez el Fair-Play Financiero de LaLiga y UEFA. “Una primera vía es la de poner más peso en las variables del fichaje que en la parte fija. Eso ayuda, porque cuando se acabe la crisis del coronavirus, se acabará ese problema inmediato de liquidez y eso, se supone, sucederá para cuando hubiera que pagar esos variables”, aseguró.

Ripoll también explicó que habría que encontrar fuentes de financiación. "Es difícil, pero no imposible. Se puede hacer a través de una renegociación de la deuda y del salario de los jugadores. Es complicado, pero ¿por qué no? Yo sí lo veo factible”, aseguró convencido el abogado.

Además, Ripoll ha vaticinado que seguramente la UEFA vaya a modificar los límites del Fair-play financiero también esta temporada -ya lo hizo en 2020- por culpa de la crisis del COVID-19, lo que podría ayudar al Barcelona en una cuestión como la del fichaje de Haaland. “El año pasado ya se aligeraron las medidas pensando que la pandemia terminaría pronto, pero se ha visto que no ha sido así. Las deudas han aumentado, lo que, con la normativa actual, haría que muchos clubes debieran ser sancionados, pero esas deudas no son culpa de una mala gestión, sino de la crisis”, ha argumentado Ripoll.

Ripoll no descarta el concurso de acreedores como una consecuencia del actual panorama económico del Barça. “Es una posibilidad que existe y está sobre la mesa. Todo el mundo se la ha planteado, incluso la junta directiva entrante. Los números no mienten, algo tienes que hacer”, inició su explicación.

Para librarse de este escenario, Ripoll apunta a una solución por encima del resto. “Hay presión por pagar la deuda a corto plazo, que es de unos 270 millones de euros. El Barça puede acudir a esas empresas a las que debe dinero a refinanciar… pero a ver qué te piden a cambio. Acreedores y club deben ser conscientes de qué puede pedir cada uno”, aclaró.

De todos modos, Ripoll cree que no será necesario activar la vía del concurso de acreedores. “A los acreedores les interesa que el Barça siga ‘vivo’ económicamente hablando. Esto es como Hacienda hace años: ¿por qué no le ejecutaban la deuda a los clubes? Porque sabían que los ingresos seguirían existiendo. Si acababas con el club, terminabas con esos ingresos y Hacienda no cobraba”, concluyó.