Pésimas noticias para Juan Martín del Potro: otra vez al quirófano

Juan Martín del Potro ingresará hoy al quirófano una vez más. Con la idea de curar el intenso dolor en su rodilla derecha, el tenista argentino se someterá en Chicago a su octava cirugía.

La programación de Delpo tiene como principal objetivo llegar a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue él mismo quien contó su decisión a través de un video.

El mensaje de Juan Martín del Potro

“Hola a todos. Quería aprovechar este video para saludarlos y también contarles algunas cosas. Me encuentro en Chicago, hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chahla, y una de las noticias es que mañana me voy a someter a otra cirugía de rodilla. Hemos probado muchísimos tratamientos conservadores y alternativos y no tuve buenos resultados. Entonces creemos que la mejor opción es la cirugía, porque él sabe el deseo que tengo de volver a jugar al tenis, el deseo de estar en los Juegos Olímpicos, entonces decidimos que hacer esto lo antes posible es lo mejor.

No vienen siendo semanas fáciles desde que murió mi papá, todo me cuesta muchísimo, pero también un día me levanté y llamé al médico y le dije ‘vamos a intentarlo’. Sentí la fuerza que me mandaban desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza.

Pero bueno, hoy la realidad es esta, y como sentí eso y no quiero dejar de intentarlo, estoy acá, así que les quería contar. Y mañana toda la fuerza y energía que me manden va a ser bien recibida y me va a servir mucho para pasar por esta nueva piedra en mi camino y les voy a agradecer de corazón. Les mando un abrazo a todos y cuídense”.