Pedri hizo una graciosa confesión con respecto a Lionel Messi

Pedri González, el joven futbolista estrella del Barcelona, volvió a referirse a su relación con Lionel Messi e hizo una graciosa confesión.

"El primer día que vi a Messi pensé que era mentira. ¡Me impactó! de verlo siempre por la tele o en un videojuego", lanzó entre risas en una entrevista con Marca.

Luego se refirió a cómo es jugar con el astro argentino. “Disfruto de ello. Ustedes lo verán y disfrutarán de las cosas que hace. Es así en los partidos y en los entrenamientos. Poder compartir momentos con él es increíble. Dentro del campo siempre le busco porque siempre sabe lo que hace”, manifestó.

Y agregó: “Siempre me ha intentado buscar y me dice que me meta entre líneas que me va a buscar. Le busco, le doy pases porque él es el que puede crear peligro”.

Por último, fue consultado sobre el futuro de Messi en Barcelona, sobre lo que señaló: “Ojalá se quede. Es una decisión suya, personal, que la debe pensar bien y tomarla con toda la tranquilidad posible”.