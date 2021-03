El ex River que espera un llamado de Gallardo: "Me gustaría volver"

Lucas Boyé viste actualmente la camiseta de Elche (España), equipo en el que ha marcado seis goles en 27 partidos desde su arribo. Formado en las divisiones inferiores de River Plate, el delantero de 25 años no escondió su deseo de volver a vestir la banda roja cruzada al pecho en un futuro.

"Me gustaría que River me venga a buscar en un futuro", reconoció el argentino en diálogo con Como te va. "En River me quedó la espina de no poder demostrar como jugador. En algún futuro me gustaría volver a Argentina y a River. Hoy estoy cómodo acá", remarcó sobre su presente en el Elche.

Tras la salida de Jorge Almirón como DT el equipo se acomodó y lograron comenzar a sumar puntos. "A veces pasa que cuando no se dan los resultados el entrenador termina pagando", explicó. "Marcelo (Gallardo) genera algo muy fuerte. En ese año y medio que estuve en River que me tocó vivirlo de cerca ya se notaba que era un entrenador distinto para el fútbol argentino", afirmó.

Sobre su tiempo en el grande argentino consideró que le costó la exigencia. "Yo era chico, no supe soportar esa exigencia como sí hay chicos que lo hacen. Así es el fútbol, uno va creciendo y formando experiencia. Me enseñó un montón de cosas, a ser un futbolista profesional, a manejarme. Me formó una base desde Inferiores, que River es uno de los mejores en eso", cerró.