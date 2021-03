Abidal rompió el silencio y habló de su pelea con Messi en el Barcelona

La salida de Josep María Bartomeu de la presidencia de Barcelona, continúa retumbando en las paredes del club blaugrana, que comienza a recuperarse, tanto desde lo futbolístico como lo administrativo. Eric Abidal, quien supo ser su secretario técnico en el último tiempo, rompió el silencio y se refirió a algunos de los hechos que marcaron su gestión. El encontronazo público con Lionel Messi por las críticas al plantel, la posible llegada de Mauricio Pochettino como DT y el flamante retorno de Neymar.

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y, además, somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien", había escrito Messi en su cuenta de instagram a comienzos de 2020. Esto respondía a las críticas abiertas que había hecho el ex jugador francés sobre el plantel Blaugrana.

Sobre esta situación, Abidal recordó sus palabras e intentó explicar sus intenciones en aquella oportunidad: “Necesitaban entrenar más duro en mi opinión. En mis tiempos con Guardiola, era ganar todo si trabajas duro durante la semana. Esto es lo que dije. Nunca dije que Messi me dijera que echara al entrenador (Valverde)”, comentó en su diálogo con Telegraph. Además, insistió en que su charla con el argentino no fue solo un mensaje a través de las redes sociales, sino que lo hicieron en privado.

“No tengo que arreglar nada con Messi, nuestra relación no ha cambiado desde mi punto de vista. Desde su punto de vista, no lo sé, pero para mí la situación se acabó. Hemos intercambiado muchos mensajes y él sabe lo que pienso. No quería convertir una pequeña situación en una situación global y poner en problemas a todo el club”, reafirmó.

Por otro lado, sobre la decisión de mantener al DT en aquel momento, el ex defensor confirmó que en diciembre de 2018 le recomendó a Bartomeu despedir a Valverde, pero unas semanas más tarde este decidió renovar su contrato. En esa oportunidad, acercó el nombre de Pochettino, a pesar de su vínculo con Espanyol. “Le dije a la junta que tenía que traer el mejor entrenador que se pudiera en el mercado. Les aclaré que no había que pensar de forma política porque él antes estuvo en el Espanyol. Yo quería lo mejor y él es uno de los mejores en nuestro deporte”, dijo Abidal, que se mostró muy impresionado por su labor en Tottenham, destacando su proyecto.

Por último, el ex dirigente confirmó los rumores de lo que fue un posible retorno de Neymar al conjunto catalán. Las principales trabas que encontraron fueron ya tener arreglado de palabra a Antoine Griezmann y el proceso judicial que involucraba al brasileño con la institución. “Diez días antes de cerrar el mercado, estuve en París hablando con Leonardo. Si no hubiéramos firmado a Griezmann antes, estoy cien por cien convencido que a Neymar lo hubiéramos fichado”, confirmó.