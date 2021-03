Revelan el verdadero motivo por el que Borré no se fue a Palmeiras

Esta semana River Plate estuvo a punto de perder a Rafael Santos Borré, quien anoche se despachó con cuatro goles en el triunfo por 6 a 1 ante Godoy Cruz, y si bien hubiese sido una sensible baja para el equipo de Marcelo Gallardo, para la dirigencia se presentaba como una buena oportunidad de lograr un importante ingreso para equilibrar las finanzas del club.

Sin embargo, a último momento Palmeiras se retiró de las negociaciones argumentando cuestiones económicas, ya que no se descarta que el torneo paulista vuelva a suspenderse ante el crecimiento de contagios de coronavirus en plena pandemia. En principio, la justificación del Verdao no parecía muy convincente ya que el equipo igual tiene por delante el Brasileirao y la Copa LIbertadores.

Según el diario español Marca, ese no fue el verdadero motivo del Palmeiras para retirarse de las negociaciones. Lo que sucedió fue que el club brasileño le impuso al colombiano una serie de condiciones que no estuvo dispuesto a aceptar. En primer lugar, debía firmar el contrato inmediatamente, y como consecuencia tenía que irse abruptamente de River dejando colgado al equipo en plena competencia. Y además, Borré pretendía un dinero extra para compensar al Millonario por su salida, teniendo en cuenta que el 30 de junio finaliza su contrato, y en Brasil no quisieron pagarlo.

Además, las palabras del director técnico Abel Ferreira, quien dijo que ni su esposa había tardado tanto en responder cuando le ofreció matrimonio, impactaron negativamente porque ejercieron una presión innecesaria sobre el jugador, que lo único que buscaba era poder dejar una compensación económica a un club que lo revalorizó futbolísticamente.

De todas maneras, más allá de que la negociación se cayó, aseguran que la misma ha quedado en suspenso por lo que no descartan que se reactiven en las próximas semanas, aunque es un hecho que Borré no se moverá de su posición.