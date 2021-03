Lo echaron de Huracán y Damonte manifestó su bronca con la nueva dirigencia

Luego del partido entre Huracán y Patronato, Israel Damonte habló con la prensa y se refirió a su reciente despido como DT del Globo.

En primer lugar, Damonte confesó su alegría por los tres puntos, tras imponerse por 1 a 0 en Paraná: “Estoy contento por el resultado, creo que el equipo se lo merecía. Veníamos de varios partidos donde estábamos mejor que el rival y lamentablemente no nos podíamos llevar nada”.

Pero rápidamente dirigió sus declaraciones hacia lo vivido en Huracán y los motivos de su salida. “En Huracán me han pasado un montón de cosas, viví todo. Es una experiencia muy importante para mí y lamentablemente no pudimos seguir. Pensaba a largo plazo, poder trabajar tres años para poder curar a Huracán de un montón de cosas de manejos donde se hace complicado traer 16/17 jugadores y al otro año se te van todos”, señaló.

En ese sentido, agregó: "La idea era poder cambiar eso, y lleva tiempo. En 14 meses tuvimos tres libros de pases, y en todos pasaban cosas".

“Los números negativos me los llevo yo, me hago responsable de eso, de los partidos que nos tocó perder. Pero me voy contento que cumplimos con todo lo que dijimos. No comparto mi salida, lo hablé con la gente nueva, pero fueron claros: no me hablaron de resultados, sino de un cambio que ellos querían", sentenció.