Scaloni se refirió a la tremenda doble fecha que se le viene a la Selección argentina

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, catalogó hoy como "difícil" a los próximos compromisos ante Uruguay y Brasil, por la quinta y sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, respectivamente.



En declaraciones realizadas en el aeropuerto de Ezeiza, adonde arribó procedente de Europa, el director técnico de la "albiceleste" señaló que "será una doble fecha difícil, como lo son todas. Ésta tiene la particularidad de que estamos contando los jugadores y viendo cómo van a llegar".





Entre los jugadores que mencionó Scaloni está Sergio "Kun" Agüero, quien se recuperó de una lesión en la rodilla izquierda y está sumando minutos en el Manchester City.



"La buena noticia es que pueda jugar y que no encuentra problemas en sus rodillas y ojalá pueda agarrar ritmo", dijo sobre el futbolista surgido en Independiente.



"La semana que viene decidiremos la lista final, es un jugador que siempre está en la consideración, pero tiene que estar en las mejores condiciones. Sabemos que no va a llegar al 100 por ciento, pero tenemos que tomar la decisión", agregó sobre el atacante del Manchester City.



Además de Agüero, se refirió a otros futbolistas que padecen complicaciones físicas como Lucas Ocampos y Marcos Acuña (ambos del Sevilla de España), Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur der Inglaterra) y Nicolás González (Stuttgart de Alemania).



"(Giovani) Lo Celso, Lucas Ocampos, (Marcos) Acuña y "Nico" (González) están volviendo de lesiones. Esperemos que puedan jugar algún partido para llegar en las mejores condiciones, caso contrario buscaremos opciones", indicó el DT.



"Algunos todavía no están en las mejores condiciones, tenemos tiempo para esperar y dar la lista final", continuó.



El entrenador oriundo de la ciudad santafesina de Pujato también hizo mención al presente del futbolista de la Juventus Paulo Dybala, quien padece una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda.





"No encuentran la solución a su dolor en el ligamento lateral. Ojalá que con el tratamiento que están haciendo pueda estar de la mejor manera, pero va a ser difícil que esté en esta fecha, porque lógicamente no está bien", sentenció.



Scaloni dará a conocer la lista de convocados el domingo próximo, con la presencia del capitán Lionel Messi como figura destacada.



"Está bien y cuando está con nosotros está mucho mejor y esperemos que siga de esta manera", dijo sobre el mejor futbolista argentino en la actualidad.



Argentina, segunda con 10 unidades, recibirá a Uruguay (6) el viernes 26 de marzo, y visitará al líder Brasil (12) el martes 30, en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar, a jugarse en 2022.