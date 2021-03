Laporta se dirigió directamente a Messi durante su asunción en el Barcelona

Uno de los grandes objetivos del nuevo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, es renovar al mejor futbolista de todos los tiempos, Leo Messi. Así mismo lo ha dicho el propio Laporta durante su discurso de investidura en el acto que le declaraba oficialmente nuevo dirigente del club azulgrana, este miércoles por la tarde en el palco del Camp Nou.

Laporta, en un momento del discurso, se ha referido al trabajo por hacer para renovar a Messi y se ha dirigido directamente al futbolista, presente en la grada junto a los otros representantes del primer equipo masculino de fútbol.

"Yo he venido aquí también para mandar, para tomar decisiones, para no huir de las responsabilidades, no tener excusas. Para afrontar las situaciones. Por ejemplo, y ahora aprovecho, intentar convencer a Leo de que se quede, eso son cosas que se tienen que hacer, y decisiones que se tienen que tomar. Haré todo lo que pueda, él ya lo sabe", decía Laporta, mientras Messi sonreía por debajo de la mascarilla.

uD83DuDDE3 Joan Laporta: "Intentaré convencer a Leo para que se quede" pic.twitter.com/1JWa8f1Qmg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2021

"Lo que haga, estará bien, pero nosotros intentaremos que continúe porque es el mejor jugador de la historia. Y perdona Leo que lo diga aquí pero ya sabes que te tengo mucha estima y el Barça te quiere mucho. Si estuviera este campo lleno cuando jugáis, seguro que no te podrías ir. La pandemia esta nos ha hecho la 'puñeta' en todos los ámbitos", añadía Laporta refiriéndose a Leo Messi.

Ambos se han fundido en un emotivo abrazo antes del acto, mientras el nuevo presidente saludaba a los asistentes. Ya se puede poner manos a la obra para hacer realidad la renovación del '10'.