La frase de Guillermo Ortelli que ilusiona a los hinchas de Chevrolet

Guillermo Ortelli comenzó la temporada del Turismo Carretera con un nuevo equipo pero, hasta el momento, no encontró el rumbo deseado. Luego de la competencia de Buenos Aires, el siete veces campeón decidió cambiar de motorista y pensó en los hermanos Bonelli, quienes lo recibieron con los brazos abiertos.

En la tercera fecha, que será el 28 de marzo en San Nicolás, el de Salto llevará en su Chevrolet nuevos impulsores aunque es consciente que los resultados no serán inmediatos teniendo en cuenta el poco tiempo de trabajo que tendrán Próspero y Nicolás para entregarle una herramienta confiable.

"No van a llegar (a San Nicolás) como les gustaría, por una cuestión de tiempos. Porque les llevamos 2 motores y 1 de ellos se había roto en Buenos Aires. Pero los veo muy entusiasmados (a los hermanos Bonelli), con muchas ganas y eso me gusta mucho", dijo en Pole Position (AM 1170 y AM 1090).

Sin embargo, Ortelli confía en que es el camino a seguir e ilusionó a todos los hinchas de la marca del móño: "Tengo fe de que en algún momento vamos a volver a estar en los primeros lugares. Estoy muy confiado de que lo vamos a poder revertir. La verdad que uno está con todo el compromiso de darle una alegría a la gente, que tanto me ha dado".

Nicolás y Próspero Bonelli.

"El chasis responde a los cambios y eso ayuda para ir llevándolo a donde queremos nosotros. Hay que trabajar en pequeños detalles, que sirven para mejorar el funcionamiento. Hasta que no vuelva a tener el nivel que quiero, no tengo pensado hacer otra categoría. Quiero concentrarme en el TC, volver a funcionar bien. Después veré", cerró.

Ortelli suma 61 carreras sin ganar (el último triunfo fue el 2 de octubre del 2016 en Concepción del Uruguay), 27 sin subir al podio (fue 2º en la apertura del torneo 2019 en Viedma) y 13 fechas al hilo sin meterse ni siquiera en el Top 10 de una Final. Y si bien tiene una clara necesidad de revertir la situación, ahora plantea ir en busca de una mejora progresiva para evitar frustraciones.