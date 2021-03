La amenaza de un reconocido periodista al Mono Burgos: "Ahora nos vas a conocer"

Para muchos, la llegada del Germán Burgos a Newell's le aportará mucho color a los partidos del club rosarino. El Mono, por su carisma, es un personaje muy querido por el hincha argentino pero hay un reconocido periodista que está muy dolido con el ex ayudante de Diego Simeone y lo atacó sin guardarse nada.

En diálogo con sus colegas de Radio La Red, Gustavo López, analizó el arribo del exarquero y exteriorizó de forma contundente su parecer al respecto. "Llegó Germán Burgos de España. ¿Cuál es la noticia? Viajé con el por todo el mundo. En la época de Bielsa, paseamos por el mundo pero parece que no se acuerda. Se van a Europa y no saben lo que pasa acá", abrió.

Gustavo López.

Ayer, el cronista le habló en tono amenazante pero cuando quiso aclarar, redobló la apuesta: "No quería venir a la Argentina, lo motivó o apuntaba a River. Como no consiguió laburo en España dijo 'bue, vamos'. Cuando ayer dije 'ahora me vas a conocer', es porque dijo que no me conocía ni conocía al programa, y ahora no te va quedar otra que conocerme".

"Ojalá te vaya bien, que le encuentres la vuelta a Newell's, pero no ninguneen a los que laburamos acá todos los días. Esto va para muchos que todavía siguen allá. No sé si aprendió con el Cholo. Desde que se fue Burgos, Atlético Madrid es puntero y antes era tercero. Bienvenido", cerró enojado.