Insultos y patadas: la bronca de Erviti tras ser expulsado en el clásico Chacarita-Atlanta

Después de más de seis años, Chacarita y Atlanta volvieron a protagonizar un clásico. En lo deportivo, fue para el Bohemio, quien se impuso por 1 a 0 con gol de Ignacio Colombini antes de los diez minutos de juego.

Sin embargo, el partido tuvo mucho más. Antes de comenzar el segundo tiempo, Walter Erviti, entrenador de Atlanta se fue expulsado por ingresar tarde al campo de juego.

El exfutbolista de Boca, Independiente y otros no ocultó su enojo: se fue insultando a los gritos y pateando la puerta de acceso al campo de juego. "Que lindo el fútbol argentino... La con* de su madre, ladrones hijos de p*", lanzó el ahora DT.

Además de la del entrenador, hubo otras tres expulsiones: Dramisino y Perales dejaron a Atlanta con nueve jugadores, mientras que Gallegos dejó a Chacarita con 10.

Una vez adjudicada la victoria, Erviti señaló a la prensa: "No voy en contra de la reglamentación, para nada. Nosotros calculamos dentro del vestuario y llegué bien, como tenía que llegar. Me parece que hay cosas que son innecesarias". Y agregó: "No voy a hablar del arbitraje. Nunca lo hice, no lo voy a hacer como entrenador tampoco, pero hay cosas que molestan, me duelen. He demostrado mi personalidad y mi forma de ser durante 20 años jugando al fútbol. No me gusta que sucedan este tipo de cosas".

"Conozco este mundo, lo vivo día a día. Me molesta ya cuando va en contra de la institución. Si es en contra mía, no pasa nada", sentenció.