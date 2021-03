La irónica frase de Falcioni luego de la goleada de Independiente

Julio Falcioni habló con la prensa luego de que su equipo, Independiente, goleara al recién ascendido Sarmiento de Junín, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador que ha sido tildado de defensivo, aprovechó la situación para ironizar sobre la implementación de la línea de cinco. "Cuántos equipos están jugando con línea de cinco, ¿no?", lanzó.

Y luego, entre risas, agregó: "En el Superclásico eran los dos con línea de cinco, San Lorenzo con línea de cinco... ¡Mamita!".

Después, con respecto al equipo manifestó: "El grupo va respondiendo a lo que pedimos, que están convencidos de lo que hacemos. Es lo mejor de esta noche, la contundencia del equipo".

"Hay que defender, atacar, intentar jugar. Cuando hacés bien ese tipo de cosas, si defendés bien el equipo se va a sentir seguro, libre, jugar con mayor libertad. Hoy los delanteros marcaron goles. Te da satisfacción", añadió.

"Pero lo que no me gusta es lo que está pasando con Alan Franco (el zaguero y capitán del equipo) porque parece que se está por ir ahora y no en junio. Y yo recuerdo cuando en 2005 iban nueve fecha del campeonato y me vendieron a Lorenzo Frutos, el goleador del equipo, lo que nos perjudicó mucho", advirtió. Pero señaló: "Hay momentos en los que el jugador viene y te dice 'es la oportunidad de mi vida'. No soy quién para hacérsela perder".