El triste y difícil momento familiar que atraviesa Cristiano Ronaldo

La familia de Cristiano Ronaldo está de luto tras haber recibido una triste noticia. Su tío Jorge, hermano de su madre, falleció este martes víctima de un cáncer contra el que llevaba luchando desde hace unos años. Dolores Aveiro, mediante una publicación en las redes sociales, lo confirmó.

"Mi hermano, Dios quería que te fueras para estar con nuestros padres. Una estrella más orando por nosotros. Descansa en paz", fue el mensaje que escribió en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una de las imágenes de Jorge. Desde el 2017, el jugador de la Juventus le pagaba a su tío el tratamiento que finalmente no ha sido suficiente para salvar su vida.

Jorge Aveiro.

Las hermanas de Cristiano, Elma y Katia, también han lamentado la noticia. "Incluso estando lejos, siempre es muy triste recibir este tipo de noticias. Sé que todos nos iremos, algunos primero que otros. Hasta pronto, tío. Descansa en paz", publicó Elma. Por su parte, Katia compartió su pésame a través de sus ‘stories’, añadiendo un contundente "no es sólo el COVID lo que mata".

"Hoy mi corazón está de luto y ahora sólo quedan las memorias. Ve en paz, querido tío. Me quedo con nuestros buenos momentos. Pensé que te iba a volver a ver... y reír contigo y darte un abrazo... ahora nada. Descansa en paz, tío...", agregó. Por el momento, Cristiano no se ha pronunciado y no descartan que pudiese viajar hasta su Madeira natal.