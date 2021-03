PSG frena el tema Messi con una terminante decisión

El posible futuro de Lionel Messi da mucho de qué hablar, sobre todo para los que podrían perderle y los que podrían tenerle como futuro compañero. Uno de ellos es Leandro Paredes, el centrocampista del Paris Sanint-Germain que comparte ya vestuario con Leo en la Selección Argentina.

El ex Boca habló en varias ocasiones sobre la posibilidad de coincidir también en el Parque de los Príncipes la próxima temporada, pero que no quiere ya volver a abordarlo más, tras hacerlo por última vez en el contexto de la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League ante los azulgranas.

"Me han pedido no hablar más del tema. Algunas personas no se han tomado bien mi posicionamiento", decía Paredes sobre el "Caso Messi" en una entrevista este domingo en Journal du dimanche. Sin mencionar de dónde le ha llegado el mensaje, Paredes ha querido dejar claro que no pretendía faltar el respeto del actual futbolista del Barcelona.

"Aparentemente, algunos lo han visto como una falta de respeto de mi parte, pero no es el caso. Queda ahora en su mano decidir tranquilamente a final de temporada qué quiere hacer", añadió el jugador del PSG.