¿Vuelve Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Zidane habló de la gran ilusión de la afición blanca

El madridismo se vio convulsionado este viernes ante los rumores que indican que Cristiano Ronaldo está dispuesto a regresar al Real Madrid, algo de lo que se hizo eco el programa español El Chiringuito, que aseguró que el representante Jorge Mendes ya se puso en contacto con los dirigentes del club blanco.

Por eso este viernes, en la rueda de prensa previa al partido frente al Elche por La Liga, a Zinedine Zidane le preguntaron por esta posibilidad, a la vez que el entrenador también se refirió al futuro del capitán Sergio Ramos, cuyo contrato finaliza el 30 de junio y aún no hay acuerdo por la renovación.

"Vosotros sabéis lo que es Cristiano para el Real Madrid, lo que ha hecho y el cariño que le tenemos todos", comenzó diciendo Zizou, quien junto al crack portugués ganó las tres Champions consecutivas que terminaron siendo, curiosamente, las últimas tanto para el club como para el futbolista, quienes no volvieron a levantar la Orejona tras la separación.

"Lo que ha hecho aquí es historia, es magnífico, pero ahora es jugador de la Juve, lo está haciendo fenomenal. Hay muchas cosas que se dicen", cerró Zidane, sin dar ninguna pista sobre si las chances de su regreso son concretas o solamente son rumores.

Finalmente, sobre la situación del capitán Sergio Ramos, dijo que "no sé lo que va a pasar. Queremos que Sergio se quede aquí, es un jugador importante y lo que quiero es que siga jugando", deseó. "Es un jugador especial. La intención que tiene es buena, quiere seguir jugando. Cada año sabrá si se encuentra bien; si se encuentra como ahora, claro que puede jugar hasta los 40. Él lo nota; el resto, ya veremos", indicó. "No me voy a meter en las interpretaciones de Sergio. El jugador decide cuándo lo puede dejar. Para mí, no hay edad".