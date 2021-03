Juventus perdió la paciencia con Dybala y tomó una decisión

En Juventus se desató una crisis total por la eliminación de la Champions League a manos del Porto. Y todos los focos apuntan a Cristiano Ronaldo, a quien se vincula ahora con un posible regreso al Real Madrid. Sin embargo, detrás de ello, existe otro problema y es que Paulo Dybala también se iría del club.

El argentino, que tuvo varios roces con la directiva italiana y que todavía no renovó su contrato, parece tener decidido irse de la Juventus tras los fracasos deportivos. El principal problema es el vínculo que finaliza en 2022 y que Juventus no quiere darle los 15 millones de euros que exige.

Según informó Corriere, su salida podría ser el final del proyecto deportivo que lo tuvo a él y a Cristiano a la cabeza. No obstante, esto no es de ahora ya que en varios mercados de pases, Dybala fue vinculado a clubes como PSG, Tottenham y Manchester United, pero no hubo acuerdo con ninguno.

Actualmente, Dybala acumula dos meses sin poder jugar y se ha perdido todos los partidos trascendentales de este año. El argentino sufre una lesión de bajo grado del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda pero a la que no ha encontrado solución. Habrá que ver si Pirlo intentará retenerlo. No obstante, los medios italianos hablan de un posible arribo del 10 a la Premier League.