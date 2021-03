¿Qué pasó con Luka Romero? De ser "el nuevo Messi" a jugar en la cuarta categoría de España

En junio del año pasado el mundo del fútbol hablaba de Luka Romero, quien con 15 años se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la Primera División de España. El joven futbolista viene descollando con su talento desde divisiones infantiles y su potencial lo llevó a que se lo disputen la Selección argentina, para la cual ya jugó en la Sub-15, y México, ya que nació allí.

Su talento llamó la atención de todos e incluso algunos llegaron a compararlo con el mejor futbolista del mundo al ser presentado en muchos medios como "el nuevo Messi". Sin embargo en poco tiempo pasó de enfrentar al Real Madrid a jugar contra equipos como el Santanyí o el Alcudia en la Tercera División (cuarta categoría) de España.

Según explica TyC Sports, Romero aún no ha firmado su primer contrato profesional con el Mallorca ya que no ha llegado a un acuerdo para ello. De a poco sus convocatorias para el primer equipo se fueron esfumando y no estuvo ni en el banco en los últimos siete partidos del conjunto que descendió al finalizar la pasada temporada y milita en LaLiga SmartBank (segunda división española).

Al parecer, como Mallorca aún no logra asegurárselo con su primer contrato profesional, prefirió bajarle el perfil para que no esté en la órbita de otros equipos más poderosos que puedan llevárselo con facilidad. Luis García Plaza, DT del equipo, habló al respecto y explicó que Romero "debe tener paciencia y esperar su momento. Creo que se puso muy rápido en el mercado. Yo estaba en China cuando leí que un chico de 15 años había debutado en Primera con el Mallorca. Fíjate la evolución que tuvo, lo pones muy arriba y todo el mundo le sigue. Y no lo tenemos atado", advirtió.

Por ahora, el joven que ya tiene 16 años continúa entrenándose con el primer equipo, pero sólo está jugando para la filial del club, que compite en la cuarta categoría de España, denominada Tercera División. Según medios españoles, la firma de su primer contrato profesional está cerca y una vez que se concrete, si el DT lo necesita, seguramente empiece a tener más rodaje.