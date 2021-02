La UAR quedó envuelta en otro escándalo millonario

En 2020 se realizó el primer certamen profesional de la región: la Superliga Americana, con equipos de la Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. La UAR eligió una modalidad mixta para su franquicia: la institución se hizo cargo de la parte deportiva y un privado del costado comercial y la logística. Fernando Riccomi ganó la licitación: afrontaría los gastos y recibiría eventuales beneficios. El contrato era por cinco años. Algo sin precedentes en el rugby argentino, aunque una práctica común en la dinámica del planeta ovalado.

La UAR decidió dar de baja a Ceibos para presentarse con Jaguares XV y rompió unilateralmente el contrato con Riccomi. Ahora se enfrenta a un juicio que tiene “como piso” cinco millones de dólares, según los cálculos del empresario rosarino.

“A finales de noviembre hablé con Jaime Barba [vocal suplente de la UAR] y empezamos a ver cómo llevar adelante esto para que en 2021 fuera viable”, relató Riccomi. “A principios de enero me llamó y me dijo que el Consejo Directivo de la UAR había resuelto dar de baja el contrato y jugar con Jaguares XV. Después me llegó una carta documento con la rescisión unilateral argumentando que cambiaban los términos del torneo, una irrealidad. Nunca volvimos a hablar", agregó.

-¿Qué argumentos le dio la UAR para rescindir el contrato?

"La carta aduce que la única razón de rescisión es el cambio en los términos del torneo (por la pandemia se jugará concentrado en dos burbujas, en Chile y Uruguay), pero que toman en cuenta determinados incumplimientos que no son ciertos. La agravan cuando hacen pública la carta documento, porque agregan otro elemento más que es la injuria. Ellos recibieron nuestra respuesta un jueves a las 12.14 del mediodía y el viernes a la noche confirmaron a Jaguares XV. El martes 26 recibimos otra carta muy en términos legales donde negaban nuestros argumentos y ratificaban la primera carta, y en la última frase agregan “absténgase de realizar declaraciones públicas”, como si fuera una censura. Una cosa muy loca que en ningún país democrático se les puede ocurrir. Respondemos con otra carta ratificando nuestra posición e interrumpiendo la comunicación epistolar. Es decir: de acá en adelante vamos para juicio".

-¿Cuáles son los incumplimientos que reclaman?

"Ellos dicen que independientemente de que se reservan el derecho por incumplimiento, rescinden de forma unilateral y lo adjudican al cambio de las condiciones del torneo. Adjudican el no pago de una cuota del canon, que no correspondía porque estaba suspendido el torneo. Nunca lo reclamaron, se acordaron ahora. No es que alguien se olvidó, no correspondía. Reclaman gastos de los jugadores y de alojamiento impagos. tengo todas las facturas, esto es una empresa. Es como tratar de apropiarse de los bienes de un tercero".

-¿Van a hacer una demanda penal además de la civil?

"Mi abogado se está haciendo un picnic con esto. Le dejan todo servido. Injurias por un lado, apropiación de derechos de terceros, estafa. hay cuatro delitos penales que no son chiquitos. Yo soy contador. Cada uno tiene que hacer lo que sabe. El laburo de él es ser abogado y es penalista. Me dijo, “hay que hacer así y así”. Fantástico, pero dejame ver si como empresario antes me puedo sentar y hablar. Porque al final del día esto es mucho más que un tema de plata.

Es el daño que se está haciendo en términos generales. Y el daño económico no lo va a pagar un Consejo de la UAR, lo va a pagar el rugby. Lo va a pagar la M10 de un club que no pueda ir a un encuentro de rugby infantil porque la plata para el ómnibus está puesta en otro lado. Les enseñás a los chicos que tenés que tener determinados valores, formas, conductas, y hacés lo contrario. Sacás a un jugador del sistema de forma ejemplificadora, y del otro lado la propia conducción no respeta los contratos, injuria. están haciendo un daño enorme".

-Además de lo que invirtió, ¿también tiene compromisos asumidos?

"Me van a reclamar todos. Yo tengo firmados contratos, tengo que responderles a los sponsors, tengo que echar gente. Esto no se armó gratis".

-Y eso se va a trasladar al juicio…

"No sé por cuánto va a ser el juicio. Se habló mucho en los medios de que era la franquicia del millón de dólares por año. Eran cinco años de contrato. No hay que ser un as de los números. Ese es el piso. De ahí para arriba. Tranquilamente puede ser un juicio por más de un presupuesto anual de la UAR. Están hipotecando el futuro del rugby. El daño que le van a hacer al rugby es fenomenal. Por una decisión unilateral, irracional, incausada y con un nivel de responsabilidad muy bajo".

Fuente: La Nación